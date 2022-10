Trincão: «Continuamos com controlo emocional e é isso que temos de fazer»

Francisco Trincão abriu o ativo em França, para o Sporting, logo ao primeiro minuto, e viu os leões capitularem ainda no primeiro tempo. O extremo português lamentou o desaire na casa do Marselha (4-1)"Faz parte do futebol. Sabemos que os jogos contra estas equipas são sempre no detalhe, trabalhámos para isso, mas hoje não aconteceu e perdemos. Não somos os piores porque perdemos nem os maiores porque ganhámos. Continuamos com controlo emocional e é isso que temos de fazer."