Trincão: «Custa muito. Somos o Sporting e queremos ganhar sempre»

O Sporting perdeu com o Arouca por 1-0, estando já a 12 pontos do líder Benfica. Na flash interview, Trincão reconheceu o momento difícil mas prometeu que ninguém desiste."Não conseguimos aproveitar as oportunidades. Não fizemos golo. Quem não marca sofre e aconteceu numa bola parada. Novamente. Foi esse o filme do jogo. Se fizéssemos os golos, a história seria diferente. Criámos as oportunidades, fizemos por isso, mas não conseguimos fazer golo. Vamos trabalhar para fazer golos nos próximos jogos", referiu.Questionado sobre a revolução que Amorim fez no onze respondeu: "Contamos todos. Todos fazem parte. Estamos aqui pelo mesmo. O míster confia em todos. Não teve influência nenhuma. Acredito que foi só por uma questão de eficácia"."Custa muito. Somos o Sporting e queremos ganhar sempre. Estamos habituados a ganhar. Temos um jogo importante terça-feira que é para ganhar", continuou.Já sobre a luta pelo título disse: "Estamos na 11ª jornada. Nunca vou desistir. Nem eu nem os colegas ou míster. Vamos jogo a jogo, de cabeça levantada, para ganhar todos os jogos que faltam".