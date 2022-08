Trincão e a estreia "especial" em Alvalade: «Era algo que queria muito»

Trincão confessou que a estreia pelo Sporting em Alvalade, em jogos do campeonato, foi "especial" e revelou como se sente a jogar com Edwards e Pote no ataque dos leões."[Estreia] foi especial. Era algo que queria muito e correu bem. Ganhámos, que era o mais importante. Muito feliz e contente", começou por referir à Sporting TV, após a vitória sobre o Rio Ave."Sentimo-nos bem, treinámos isso durante a semana. São grande jogadores e assim é fácil entender-me com eles. Será sempre fácil. Estamos aqui para dar o melhor pela equipa e ganharmos jogos.""Quero que estejam connosco a época toda. De certeza que vamos dar muitas alegrias. Que nos apoiem, porque é muito importante.""Sinto-me cada vez mais confiante e entrosado. Estou aqui para dar o máximo todos os jogos e dar tudo pelo Sporting."