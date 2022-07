Trincão em Lisboa antes de rumar ao estágio do Sporting: «Ainda não é o momento indicado para falar»

Trincão está a um curto passo de ser oficializado como reforço do Sporting e deve juntar-se à equipa, no estágio em Lagos, no Algarve, nas próximas horas. À CNN, antes de um almoço em Lisboa, na companhia do pai, o extremo não se quis alongar. "Ainda não é o momento indicado [para falar]. Quando for, eu depois falo convosco".O internacional português, de 22 anos, está desde sábado à noite na capital portuguesa, comoadiantara. Depois de ter realizados os exames médicos, deve assinar contrato esta segunda-feira e depois rumar ao Sul, estando iminente a apresentação aos sportinguistas.Como o nosso jornal detalhara em tempo oportuno, a contratação de Trincão é um desejo antigo de Rúben Amorim, que há muito o vê como o reforço ideal para o ataque. A SAD vai fazer um investimento de 10 M€ por metade do passe, pago de forma faseada até 2023. No imediato, os leões pagam 3 milhões de euros pelo empréstimo de uma época, que assegurará aos leões logo 10% do passe. Já em junho de 2023, o Sporting pagará obrigatoriamente mais 7 M€ para garantir mais 40% dos direitos económicos do atleta, tornando-se nessa altura, em definitivo, leão até 2027.