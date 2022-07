Trincão está na Academia e vai a Alvalade assinar contrato pelo Sporting

Trincão está neste momento na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, onde cumpre alguns formalismos com vista à oficialização como reforço do Sporting, e irá depois assinar contrato aos escritórios da SAD, no Estádio José Alvalade, apurouO negócio com o Barcelona pelo extremo, conforme o nosso jornal avançou na sua edição desta terça-feira, masao ponto de os derradeiros formalismos estarem prestes a ser cumpridos.O esquerdino, de 22 anos, está desde sábado à noite em Lisboa e contava, até, já ter sido apresentado na segunda-feira, o que não foi possível precisamente devido a esse desentendimento entre os clubes - o Barça chegou mesmo a ameaçar mandá-lo regressar a Espanha. No entanto, e por fim, tudo se desenha para que Trincão seja, mesmo, reforço do Sporting, um desejo há muito assumido pelo jogador e por Rúben Amorim.