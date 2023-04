Trincão: «Lutar por todos os pontos até ao último dia da época»

Fora das opções iniciais de Rúben Amorim para o duelo em Guimarães, que terminou com um triunfo do Sporting sobre o Vitória local por 2-0, Trincão recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem aos seus seguidores e adeptos do clube de Alvalade. "Bom jogo e boa vitória! Lutar por todos os pontos até ao último dia da época", escreveu o internacional português, de 23 anos, no Instagram.