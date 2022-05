Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Trincão mais perto do Sporting: «Casa com o 3x4x3 de Amorim e tem parecenças com Sarabia» Sergi Hernández, jornalista da RAC1, faz o raio-x do jogador e do contexto em conversa com Record





• Foto: Vítor Chi