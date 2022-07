Trincão apresentado no Sporting: «Estou bastante feliz, era o que desejava há algum tempo»

Exclusivo Record: as imagens da chegada de Trincão ao Algarve para se juntar ao Sporting



Exclusivo Record: as imagens da chegada de Trincão ao Algarve para se juntar ao Sporting

O Sporting oficializou a contratação de Francisco Trincão, que falou à Sporting TV."Estou bastante feliz, era o que desejava há algum tempo. Sporting significa uma grande escolha, uma grande decisão", começou por dizer o extremo, sem dúvida de que "foi a decisão certa"."Estou cá para dar o meu melhor e ajudar o clube ao máximo", frisou Trincão, que vai voltar a jogar ao lado Paulinho e Ricardo Esgaio e ser treinado por Rúben Amorim, com quem trabalhou no Sp. Braga. Um fator que revelou ter "ajudado bastante a tomar a decisão", tendo ainda destacado "o treinador, o clube, o grupo, os adeptos e tudo o que tem sido o Sporting ultimamente" como as principais razões para querer ingressar no clube leonino."O Sporting é um grande clube, sempre o foi", disse ainda Trincão, que acredita estar mais maduro do que quando deixou Portugal para rumar ao Barcelona em 2020."Acredito que cresci bastante nos últimos anos e isso vai ajudar-me já nesta época. Quero continuar a evoluir e dar o meu máximo em cada treino e em cada jogo. Vou dar tudo pelo Sporting para fazer o melhor possível", garantiu.O jogador, de 22 anos, deixou ainda uma mensagem aos adeptos: "Que estejam connosco e nos apoiem, porque vamos fazer tudo por eles, queremos dar-lhes muitas alegrias esta época e é isso que vamos fazer."Francisco Trincão, recorde-se, já conquistou uma Taça da Liga (2019/2020), uma Taça do Rei (2020/2021) e um ainda Campeonato Europeu de sub-19 (2018), torneio no qual foi o melhor marcador e registou maior número de assistências.