Trincão pragmático: «Soubemos sofrer e segurar o resultado»

Eleito o homem do jogo, Trincão destacou as dificuldades encontradas no jogo em Famalicão, onde o Sporting venceu por 2-1 e o extremo marcou."Acabámos por fazer dois golos e podíamos ter feito mais, mas soubemos sofrer e aguentar o resultado...o mais importante é a vitória. Como disse soubemos sofrer um bocadinho nos últimos minutos, mas fizemos um bom jogo no cômputo geral e estamos felizes", afirmou o avançado, à Sport TV, onde relativizou as críticas feitas ao seu rendimento: "Eu faço sempre o meu trabalho que é ajudar o clube a ganhar sempre. Sou mais um e só ligo ao interior e nunca ao exterior em relação ao que tenho de fazer".Em relação à pausa após um início de época positiva, o internacional português limitou-se a prometer ainda mais dedicação. "Nós trabalhamos ao máximo e continuaremos a fazê-lo. Agora vamos esperar que os internacionais cheguem e depois vamos assimilar cada vez melhor as ideias do treinador. Vamos continuar a jogar sempre para ganhar como já fazemos", concluiu.