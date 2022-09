Trincão: «Queremos ganhar os jogos todos mas já estamos focados no próximo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Na tarde em que se estreou a marcar pelo Sporting, Francisco Trincão elogiou a exibição coletiva dos leões na vitória frente ao Eintracht Frankfurt por 3-0. O extremo viu a paciência como uma virtude da equipa."Sabíamos o que tinhamos de fazer. Seguimos o plano do míster. Sabíamos os pontos fortes deles. Fizemos um bom jogo e conseguimos ganhar. Tentámos ser pacientes, procurar espaços. Descobrimo-los melhor na segunda parte, porque a equipa abriu mais e conseguimos fazer os golos. Soubemos ser pacientes e quando explorar a profundidade. Soubemos jogar entrelinhas no jogo e a vitória foi o mais importante", salientou, à 'Eleven Sports'.Questionado sobre os próximos desafios, o internacional português prefere olhar para o calendário passo a passo, mas deixou uma garantia ambiciosa. "Vamos jogo a jogo. Queremos ganhar todos, mas já estamos focados no próximo", concluiu.