Trincão recupera de síndrome gripal e é opção para a final da Allianz Cup

O Sporting recebeu mais uma boa notícia, na sequência da vitória contra o Arouca (2-1), na meia-final da Allianz Cup. Ao queapurou, Trincão recuperou do síndrome gripal que o afastou do último jogo e pode, por isso, ser opção para a final da competição, agendada para sábado.Com efeito, o extremo de 23 anos já trabalhou sem limitações na sessão que Rúben Amorim orientou esta manhã na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete. Por outro lado, e como a comunicação do Sporting informou, Paulinho ficou de fora devido a uma contusão no ombro direito, sofrida precisamente diante do Arouca.O adversário do Sporting será conhecido mais logo, quando ficar definido o vencedor da outra meia-final da prova, entre o FC Porto e o Académico de Viseu.