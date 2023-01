O Sporting empatou a dois golos com o Benfica na Luz, com Francisco Trincão a considerar, em declarações à BTV, que não foi um bom resultado para a equipa leonina."Para nos é sempre mau, pois lutamos sempre para ganhar. Queríamos ter saído com a vitória e saímos insatisfeitos do jogo. Podíamos ter conseguido, já que tivemos as nossas oportunidades, pelo que saímos daqui tristes"."O jogo acabou por partir um pouco. Mesmo assim, acabámos por ter as nossas oportunidades, mas não concretizámos. Acho que foi um bocado por aí. O jogo partiu e não foi a nosso favor"."Muito simples: jogo a jogo. Todos os jogos são para ganhar e será sempre essa a nossa postura".