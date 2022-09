Trincão: «Temos uma equipa incrível»

Depois de marcar em Frankfurt, Francisco Trincão parece ter aberto a garrafa do 'ketchup' na Liga Bwin com dois golos, agora diante do Portimonense. Mas só espera continuar a ajudar o Sporting.

"Só tento fazer o meu trabalho, como sempre fiz. Não é agora, por fazer golos, que vai ser diferente. Estou aqui para jogar bem e ajudar a equipa. Consegui nos últimos dois jogos e espero consegui-lo não só com golos, mas jogando bem. Estou feliz, porque o que interessa é a vitória e os três pontos", assinalou.

O avançado mostra-se adaptado às ideias de Rúben Amorim. "As ideias são fáceis de perceber. Temos uma equipa incrível, com grandes jogadores, que me ambientaram muito bem. Acabou por ser tudo muito fácil e estou muito contente", disse.

O percurso ascendente dos leões, que conseguiram chegar às 3 vitórias consecutivas, é analisado com frieza: "Sabemos que o futebol é o momento. Podemos ganhar um jogo e está tudo bem, como a seguir podemos perder e já é o fim do mundo. Mas nós mantemos o controlo emocional, sabendo aquilo que temos de fazer e o nosso valor. Jogamos sempre para ganhar e este jogo não foi exceção. O Tottenham? Jogamos no Sporting e queremos sempre ganhar. Jogo a jogo e com cabeça fria", finalizou.