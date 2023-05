Trincão volta a sonhar com a Champions: «Vamos lutar até ao fim»

Distinguido como o homem do jogo, Trincão comentou a aproximação ao Sp. Braga e garantiu que o Sporting vai lutar pelo acesso à Champions. "Temos sempre essa energia e acreditamos que é possível. Nós vamos lutar até ao fim e daremos tudo", afirmou o internacional português na entrevista rápida à Sport TV.Sobre o triunfo por 4-0 frente ao Paços garantiu que os leões é que conseguiram tornar o jogo fácil. "Nós sabíamos aquilo que tínhamos de fazer, tentámos sempre pressionar alto, e acabámos por ter sorte no primeiro golo devido a essa pressão...depois o jogo caiu para o nosso lado. Criámos muitas oportunidades, conseguimos concretizar e estamos contentes com estes três pontos", acrescentou o avançado que apontou o segredo da vitória: "Nós é que tornámos o jogo fácil pois nenhum é ainda mais frente ao Paços de Ferreira que tem os seus objetivos. Sabíamos que era difícil mas conseguimos concretizar as nossas oportunidades".