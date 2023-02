Trio arrisca castigo caso veja amarelo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Entre o plantel, há três jogadores que correm o risco de falharem a deslocação a Portimão caso sejam admoestados amanhã frente ao Estoril: Matheus Reis, Nuno Santos e Edwards – além deles, recorde-se, Ugarte já está suspenso ao ter completado em Chaves uma segunda série de cartões amarelos (contabiliza nove).

O trio de habituais titulares já estava em risco no encontro da última jornada mas acabaram por evitar o castigo, ao contrário do internacional uruguaio, admoestado por António Nobre já na 2.ª parte. A situação pode vir a ser complicada para Amorim, pois na eventualidade de serem amarelados por Manuel Mota – mostra em média 7 cartolinas por jogo – limitar, em especial, as opções na defesa, que já tem problemas de sobra...