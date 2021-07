Trio da Seleção A volta no dia 13 de julho

Três peças fundamentais para a base do plantel do Sporting são os jogadores que estiveram com a Seleção Nacional no Europeu. Nuno Mendes, Palhinha e Pote não vão participar nesta primeira fase dos trabalhos que está a decorrer na Academia mas já têm data para se juntarem ao grupo: 13 de julho. Isto significa que o trio, regressado de Sevilha na segunda-feira e oficialmente em gozo de férias desde ontem, vai dispor de duas semanas de descanso e ficará às ordens de Rúben Amorim dois dias depois da partida para o estágio em Lagos, que começa a 11 do próximo mês. Tendo em conta que o Sporting defronta o Gent a 14, nenhum dos três internacionais A deverá participar no primeiro ensaio em terras algarvias, mas em contrapartida já poderá somar minutos nos restantes jogos da pré-epoca. Ou seja, a tempo de ganhar ritmo na perspetiva da Supertaça, que se disputa a 31 de julho. Os leões querem segurar Palhinha e Pote mas poderão negociar Nuno Mendes se surgir uma proposta acima dos 50 milhões de euros.