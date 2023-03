Trio em risco para Barcelos

Sem poder contar com Esgaio na asa direita, fruto da suspensão por cartões que o ala de 29 anos irá cumprir na receção ao Santa Clara, Rúben Amorim terá ainda preocupações para o encontro de amanhã no que diz respeito aos motivos disciplinares, já que o plantel leonino encontra-se com três jogadores 'à bica'. Neste caso, Edwards, Matheus Reis e Nuno Santos (todos com quatro cartões amarelos na Liga) são os jogadores que estão em risco de castigo para a jornada seguinte dos leões, no caso concreto a visita ao Gil Vicente, na quarta-feira, de jogo em atraso da ronda 25.

Um alerta amarelo para Amorim na gestão das alas do leão, um sector que irá sofrer mudanças já contra o Santa Clara. Tal como o nosso jornal noticiou, face ao castigo de Esgaio e dúvida em torno do lesionado Bellerín, Arthur perfila-se como o substituto para o corredor direito, ao ponto de ter sido testado pelo técnico na vaga.