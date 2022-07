Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Troféu Cinco Violinos: terceira 'pele' do leão será a surpresa Os leões prometem novidades na Loja Verde após o apito final do encontro contra os espanhóis do Sevilha





• Foto: Direitos Reservados