Tubarões atentos ao jogo

Um clube divulgar a lista de emissários acreditados para um jogo já começa a ser coisa do passado, pelo menos em Portugal. Mas, no Midtjylland, o conceito mantém-se e com nível de transparência só comparável às janelas com a vista para o que se passa dentro das casa ou dos escritórios. Pois bem, na bancada da MCH Arena estiveram espiões de alguns gigantes e não foi difícil ter acesso à informação porque o lugar de cada um estava devidamente identificado com o emblema do clube. A saber: Dortmund, Man. United, Ajax, Aston Villa, PSG, Milan, Liverpool, Bremen, Lille, Frankfurt e Rennes. À pesca no Sporting?