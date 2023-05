Turcos revelam contactos do Galatasaray por Bellerín

Héctor Bellerín está na lista de potenciais reforços do Galatasaray, avançou este domingo a imprensa turca. O ala do Sporting, cedido pelo Barcelona, é tido como opção para substituir Sacha Boey, lateral direito que deve abandonar a Turquia e que na última janela de transferências, em janeiro, até foi apontado... a Alvalade.De acordo com o 'Fanatik', o 'Gala' já terá encetado os primeiros contactos junto do representante do internacional espanhol, de 28 anos, de forma a avaliar as condições de um possível negócio. Na 'shortlist' consta também o nome de Sergey Volkov, lateral do Krasnodar.Como referido, Bellerín está emprestado ao Sporting, todavia termina contrato com os culés no verão, pelo que pode assinar livre por qualquer clube. Comotem vindo a dar conta, quando acertaram o negócio com o Barça em janeiro, os leões até garantiram um princípio de acordo para que o lateral fique em Alvalade por mais dois anos, contudo dificilmente será exercido, não só porque a SAD teria de suportar elevados encargos salariais mas acima de tudo porque não tem sido opção para Rúben Amorim.Por aí se explica que o Sporting já esteja no terreno a avaliar alternativas, como Tariq Lamptey ou Milan van Ewijk, sem esquecer as alternativas que tem em casa, como Gonçalo Esteves ou Travassos.