UEFA anuncia data e hora para o jogo do Sporting com o Dínamo Kiev na Youth League

A UEFA oficializou esta segunda-feira a data e a hora para o jogo do Sporting com o Dínamo Kiev, relativo aos oitavos-de-final da Youth League. A partida vai realizar-se no próximo dia 7 de abril, às 13 horas, no Stadionul Giulesti, em Bucareste, na Roménia.Recorde-se que a partida foi adiada devido à guerra na Ucrânia, que começou no final do mês passado.O vencedor desta eliminatória vai defrontar o Benfica, a 13 de abril.