UEFA multa Sporting e ameaça proibição de venda de bilhetes no próximo jogo europeu fora

O Sporting foi sancionado pela UEFA com a ameaça de proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos no próximo jogo fora das competições europeias, além de uma multa de 50 mil euros, na sequência dos incidentes que tiveram lugar na Dinamarca, depois do jogo com o Midtjylland, na Liga Europa.Em comunicado, os leões esclarecem que a sanção foi "suspensa por 2 anos", no entanto será de imediato executada "caso venha a verificar-se nova infracção similar nesse período". "Existe assim o risco de já no próximo jogo com o Arsenal FC, caso voltemos a assistir a este tipo de comportamentos, os nossos adeptos não poderem apoiar a equipa no jogo da segunda mão, em Londres", reforçam.Em causa, recorde-se, estão osarremessados do sector onde estavam instalados os adeptos do Sporting no estádio do Midtjylland. "Uma criança e um agente desportivo foram lamentavelmente feridos devido ao uso e arremesso de engenhos pirotécnicos por parte de alguns adeptos", salientam."O Sporting Clube de Portugal manifesta, uma vez mais, a maior censura a estes actos que em nada representam os valores e os princípios da Instituição, e muito menos a grande maioria da sua massa adepta que se desloca pacífica e ordeiramente no apoio incondicional ao seu Clube", lê-se."O Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que foi sancionado pela UEFA com a proibição de venda de bilhetes aos seus adeptos para o próximo jogo das competições europeias, disputado pela equipa na condição de visitante, e com uma multa de €50 000 euros.As sanções decorrem na sequência dos incidentes ocorridos durante o último jogo da UEFA Europa League entre o Sporting Clube de Portugal e o FC Midtjylland, em que uma criança e um agente desportivo foram lamentavelmente feridos devido ao uso e arremesso de engenhos pirotécnicos por parte de alguns adeptos.A sanção foi suspensa por 2 anos, porém, caso venha a verificar-se nova infracção similar nesse período, a UEFA executará a mesma no jogo seguinte das suas competições.Existe assim o risco de já no próximo jogo com o Arsenal FC, caso voltemos a assistir a este tipo de comportamentos, os nossos adeptos não poderem apoiar a equipa no jogo da segunda mão, em Londres.O Sporting Clube de Portugal manifesta, uma vez mais, a maior censura a estes actos que em nada representam os valores e os princípios da Instituição, e muito menos a grande maioria da sua massa adepta que se desloca pacífica e ordeiramente no apoio incondicional ao seu Clube.Contamos com o contributo de todos para evitar que este tipo de comportamentos se repita, sob pena de o Sporting Clube de Portugal continuar a sofrer as consequências financeiras, desportivas e reputacionais associadas."