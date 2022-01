UEFA não tinha comprovativo de pagamento até ao dia 25

A SAD do Sporting tem até segunda-feira para fazer prova do pagamento da dívida à Sampdoria, relativa à transferência de Bruno Fernandes para o United.Os leões garantem que o valor foi liquidado a 11 de janeiro (1,527 M€) mas, no dia 25, aquando da reunião e do comunicado da Câmara de Recursos do Comité de Controlo Financeiro dos Clubes, a UEFA ainda não tinha recebido o comprovativo, apurou