UEFA rejeita recurso do Man. City e Kyle Walker falha 2.ª mão frente ao Sporting

O Manchester City viu o Comité de Apelo da UEFA rejeitar um pedido de despenalização do castigo a Kyle Walker, sendo que o lateral inglês continuará de fora na eliminatória com o Sporting. Castigado após uma expulsão no duelo com o RB Leipzig, na fase de grupos da Liga dos Campeões, o internacional inglês de 31 anos terá de cumprir ainda mais duas partidas de suspensão, após já ter sido ausência na goleada (5-0) no Estádio José Alvalade.Os citizens apresentaram um recurso da decisão, mas de nada valeu. "O Comité de Apelo da UEFA decidiu suspender o jogador do Manchester City, Kyle Walker, por três jogos após infração no encontro com o RB Leipzig. O recurso apresentado pelo Manchester City não foi aceite. Consequentemente, a decisão do Comité de Controlo, Ética e Disciplina e o Comité de Recursos de 25 de janeiro de 2022 é sustentada", defendeu o organismo que rege o futebol europeu.Desta forma, caso o City passe à fase seguinte da prova milionária, Kyle Walker só poderá ser opção para o emblema orientado por Pep Guardiola na 2ª mão dos quartos-de-final.