Ugarte à parte e quatro juniores no treino do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting realizou mais um treino na Academia tendo em vista a deslocação a Braga, no domingo, e Rúben Amorim voltou a não contar com Ugarte que treinou condicionado. O internacional uruguaio recupera de uma lombalgia e, apesar de ser recuperável, encontra-se em dúvida para o jogo com o Sp. Braga. Entregues ao departamento clínico continuam Adán e Daniel Bragança que recuperam de lesões ligamentares.Entretanto, o técnico leonino voltou a chamar quatro jovens aos trabalhos e os escolhidos foram Francisco Silva, Afonso Moreira, Diogo Travassos e Miguel Menino. O plantel leonino folga amanhã e volta a treinar na sexta-feira, à porta fechada.