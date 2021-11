Ugarte: «A transferência para o Sporting ajudou-me muito»

Ugarte já chegou ao Uruguai que tem dois jogos muito importantes frente à Argentina e à Bolívia tendo em vista a qualificação para o Mundial de 2022. O médio também abordou a sua mudança para o Sporting, e assumiu que está a evoluir muito rapidamente sob as ordens de Rúben Amorim. "A transferência para o Sporting ajudou-me muito a nível futebolístico e, sobretudo no plano mental, pois agora estou sempre a lutar por objetivos importantes. É algo que demora tempo, mas cada vez estou mais focado no Sporting", afirmou o jovem ao 'Sport 890' onde também revelou o apoio que tem recebido do capitão leonino: "Ajuda-me muito ter o Coates pois, no meio-campo, tenho dois dos melhores médios que já vi, e isso enriquece-me. Eu sinto-me mais cómodo a jogar com um outro médio a meu lado, que é como o Sporting joga, mas se tiver de estar sozinho também não tenho problemas em fazê-lo. O Coates foi importantíssimo na minha adaptação, não só dentro do clube mas também fora".Sobre a seleção, o médio revelou-se "satisfeito" por ter sido chamado, e alertou para a necessidade da seleção celeste somar pontos. "Estou muito contente por estar na seleção do Uruguai. O meu objetivo é dar sempre o melhor rendimento pois sabemos que há muitas opções, e a chamada é sempre um prémio...o meu desejo é manter-me cá. Sinto-me preparado para jogar, mas dado o momento em que estamos, o mais importante é pontuar, não interessa quem jogue. Agora estou mais consciente da responsabilidade de representar a seleção do Uruguai", acrescentou o jogador que lamentou as derrotas sofridas diante de Brasil e Argentina: "Temos dois jogos muito importantes pela frente, com a Argentina e a Bolívia, e queremos somar pontos. Quando temos menos jogos a margem de erro diminui, e todos os jogos se tornam importantíssimos. Queremos fazer o melhor possível".