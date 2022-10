Ugarte aborda a renovação: «Sinto-me muito confortável no Sporting»

Ugarte está feliz no Sporting e mostra-se pronto a renovar. Na véspera do jogo com o Marselha, o médio falou do processo que está em marcha revelando-se "feliz" por poder continuar em Lisboa por mais anos. "Sinto-me confortável no Sporting, seja em relação à direção, equipa técnica ou aos adeptos. Estou muito feliz aqui, pois o Sporting deu-me a possibilidade de disputar estes jogos da Champions", referiu o jogador que desvalorizou o eventual interesse do PSG na sua contratação. "Estamos numa fase da época em que há muitos jogos e, quando acaba um, pensamos logo no seguinte. Nós não temos tempo de pensar nisso", disse.Em relação ao jogo com o Marselha, o jovem garante que o segredo da vitória passa pela "concentração" coletiva. "Temos de ser mais rigorosos nos detalhes e estar 100% focados pois, nesta prova, se te distrais um minuto sofres logo um golo...é isso que temos de fazer. Por vezes ações ou os detalhes mudam o rumo da partida e nós tentamos tirar proveito disso", acrescentou o médio que ainda falou da coordenação com Morita: "É muito boa. Ele está sempre com um sorriso. Agora já falamos e vamos entender-nos cada vez melhor pois é um grande jogador, e estamos a tentar complementar-nos cada vez mais".O uruguaio também adiantou que o seu compatriota Franco Israel "está preparado" para assumir a baliza e destacou o apoio que o guardião recebeu. " No Sporting quem entra está preparado. Ele está tranquilo e confiante pois toda equipa tentou passar-lhe confiança. Espero que faça um grande jogo e deselho-lhe o melhor", acrescentou o jogador que ainda lembrou os seus primeiros tempos em Alvalade: "Aprendi muito com o Palhinha e o Matheus. Estava no banco com muita vontade de jogar mas também de aprender".Para terminar, o internacional uruguaio também assumiu que "gostaria de ir ao Mundial" e reconheceu que os jogos da Champions são "importantes" para atingir este objetivo.