Ugarte: «Agora vem aí uma semana dura...»

Manuel Ugarte vincou que o Sporting "tem de melhorar". Após a derrota (2-1) no Bessa com o Boavista, o médio leonino acrescentou ainda que é preciso finalizar com mais eficácia.





"Foram detalhes que decidiram o jogo. Tivemos chances para fazer golo e criar perigo, mas temos de melhorar. Há que pensar nisso. Temos de finalizar melhor e caprichar nisso. Fomos para o intervalo a perder. Foi um grande golo, mas temos e podemos fazer mais. Há que trabalhar para corrigir", disse o internacional uruguaio à Sport TV.

É um revés na boa sequência?



"Sem dúvida. Tivemos vitórias porque estivemos focados aí e hoje faltou isso em detalhes. Há que seguir e olhar para a frente."

Perturba o plantel perder antes da pausa?



"Sim, claro. Jogar logo ao fim-de-semana dá a possibilidade de mudar a face e agora vem aí uma semana dura. Porque era importante ganhar, mas há que seguir em frente."