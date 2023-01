Ugarte aplaude espírito de grupo

À margem do derradeiro treino antes do clássico, que teve ontem lugar na Academia, uma sessão que segundo Ugarte serviu acima de tudo para “preparar os últimos detalhes”, houve momentos de boa disposição entre o plantel, como foi visível num vídeo que os leões partilharam. Mais do que as imagens nos dizem, o médio uruguaio confirma que os espíritos no grupo estão em alta. “Quando temos de brincar, brincamos; quando temos de ser sérios, estamos. A convivência entre todos é muito boa”, atirou.