Ugarte chorou após a estreia e selecionador uruguaio confessa: «Também fiquei emocionado ao ver aquilo»

Ugarte estreou-se no domingo pela seleção do Uruguai na vitória (4-2) frente à Bolívia. O médio alinhou 20 minutos e deixou o relvado em lágrimas, emocionado após a primeira internacionalização. Quem não ficou indiferente à emoção do médio foi Óscar Tabárez, selecionador da Celeste. "Eu também fiquei emocionado ao ver aquilo", disse o experiente técnico de 74 anos na antevisão ao jogo de hoje frente ao Equador .

"O Ugarte disse-me que tinha sonhado com aquele momento desde pequeno e que quando olhou para as bancadas também viu os pais a chorar. Esta é a diferença que existe nos países com tradição futebolística. É uma paixão que é transmitida de pais para filhos", disse Tabárez. Ugarte só chegará a Lisboa no sábado, pelo que falha o clássico.