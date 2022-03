Ugarte confirma investimento de mais 2 milhões

Com a utilização no V. Guimarães-Sporting, Ugarte chegou aos 30 jogos de leão ao peito, marca que significa que a SAD liderada por Frederico Varandas terá de desembolsar 2 milhões de euros na compra de mais 10% do passe do médio, de 20 anos, junto do Famalicão: foi isso que ficou contratualizado no negócio fechado no verão, com os leões a poderem garantir mais duas parcelas de 10% – e chegar, assim, aos 80 % –, cada uma pelo mesmo valor da primeira.Contrato por 6,5 milhões, o negócio poderá render aos minhotos um total de 12 M€. O Fénix, ex-clube de Ugarte, tem os outros 20%.