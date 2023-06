Ugarte confirma saída anunciada para o PSG: «Vou para um clube gigante»

A desfrutar de alguns dias de férias no país natal, Manuel Ugarte aguarda pela oficialização como reforço do PSG, cenário que irá ocorrer, tal como o nosso jornal adiantou, a partir do dia 1 de julho, quando existir o anúncio da transferência do médio de 22 anos do Sporting para o clube parisiense a troco de 60 milhões de euros, com 48 M€ a entrarem nos cofres do emblema de Alvalade.Até lá, aproveita o tempo livre junto da família e amigos, ao ponto de na última madrugada ter assistido ao vivo à estreia do companheiro Franco Israel pela seleção principal do Uruguai, no triunfo frente a Nicarágua. Certo é que, à margem da partida de cariz particular, Ugarte abordou de forma célere o seu futuro, confirmando aos jornalistas presentes o que já é anunciado há algum tempo: que a sua carreira passa agora pelo PSG."A verdade é que agora há que descansar um pouco e depois começar com tudo no PSG. Vou para um clube gigante, ainda nem me apercebi bem disso, mas vou tentar arrancar com tudo. É verdade que Messi vai embora. Teria sido incrível jogar com ele, mas são coisas do futebol. Mas estou muito contente", sublinhou o internacional uruguaio de 22 anos.Recorde-se que, após duas temporadas de leão ao peito, o jovem médio uruguaio ruma ao clube da capital francesa, isto na sequência de um processo complexo, no qual chegou a ter o futuro praticamente fechado no Chelsea, só que, numa situação de última hora, viu o seu representante, Jorge Mendes, fechar a sua transferência de Alvalade para o PSG. De fora dos convocados da seleção uruguaia, numa decisão do novo selecionador Marcelo Bielsa em poupar os pesos pesados, de forma a analisar de perto jogadores menos utilizados, Ugarte acaba por estar a desfrutar de um período de férias em Montevidéu, isto antes de se juntar aos trabalhos do PSG para a próximo pré-temporada.