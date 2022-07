Para promover a proximidade com os adeptos nas redes sociais, o Sporting escolheu um jogador para partilhar com os fãs a rotina diária em Lagos e a tarefa coube ontem a Ugarte. O médio partilhou no Instagram a experiência desde o pequeno-almoço até à recuperação pós-treino, onde se incluiu um banho de gelo com Chermiti e Matheus Reis. Respondeu ainda a questões, nas quais elogiou "as praias, comida e pessoas em Portugal".