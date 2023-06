Ugarte de saída para o PSG: Médio já aterrou em Paris

Manuel Ugarte está muito próximo de se tornar reforço do PSG para a temporada 2023/24. Após informação avançada pela imprensa gaulesa e confirmada por Record, foi possível apurar que o médio de 22 anos já se encontra em Paris, para onde viajou na manhã desta segunda-feira, com vista a ultimar todos os detalhes que permitam que troque o Sporting pelo emblema parisiense, num negócio de 60 milhões de euros.Na capital francesa, o internacional uruguaio ainda irá realizar durante esta segunda-feira os indispensáveis exames médicos, antes de assinar todos os documentos necessários de forma a ser oficializado como reforço do PSG para a nova temporada.Recorde-se que, tal como Record noticiou, Ugarte tinha um acordo verbal com o Chelsea para rumar ao emblema da Premier League mas, numa movimentação de última hora no domingo, o PSG, com Luís Campos a liderar as conversações com Jorge Mendes, agente detentor do dossiê Ugarte, colocou em cima da mesa um aumento salarial assinalável - na ordem dos 10 milhões de euros anuais para o jogador sul-americano - batendo assim a concorrência do Chelsea, que havia proposto 3,5 milhões de euros anuais e saiu da corrida pelo médio, de forma a não entrar em loucuras.Após a realização dos testes médicos e assinatura de contrato, Ugarte deve ser anuciado como reforço do PSG, cenário que poderá ocorrer ainda esta segunda-feira. Com esta negociação, o Sporting recebe os 60 milhões de euros da cláusula do médio de 22 anos, sendo que irá embolsar nos cofres da SAD 48 milhões, relativos a 80% do passe do jogador.