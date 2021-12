Ugarte deixa mensagem aos adeptos do Sporting após testar positivo à Covid-19

Não tenho sintomas, obrigado a todos pelas mensagens

Manuel Ugarte recorreu este domingo às redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos do Sporting, depois de hoje ter testado positivo à Covid-19 no regresso dos leões ao trabalho."Não tenho sintomas, obrigado a todos pelas mensagens. Agora voltar ainda mais forte", escreveu o internacional pelo Uruguai em mensagem na sua página oficial do Twitter.Recorde-se que Ugarte contraiu o vírus pela segunda vez pois no verão, quando estava a negociar a transferência para o Sporting, e também se viu obrigado a um período de isolamento pela mesma razão.