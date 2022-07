Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Ugarte discutido em Lisboa: revisão do contrato do médio avança Empresário do uruguaio já está em Portugal, onde vai fechar aumento do salário previsto, assim como intermediar compra de mais 20% do passe





• Foto: Bruno Colaço