Ugarte e a magia do Mundial: «Foi incrível quando o Suárez defendeu com a mão e o Abreu marcou à Panenka»

Um Mundial em novembro e dezembro é como um elefante na sala: é impossível reparar que ele não está lá. Mas falta ainda perceber, em concreto, o impacto das condições meteorológicas. A título de exemplo, para o jogo de abertura, entre Qatar e Equador, às 19 horas locais de domingo (16h em Lisboa), estão previstos 26º e uma humidade relativa de 60% (correspondente a sensação térmica de 31º)."Vai ser um Mundial estranho, nesse sentido. É bom porque acontece numa fase em que estamos em competição, mas vamos ter de nos adaptar a tudo isso", admite Manuel Ugarte, em declarações aos meios do Sporting.Com a magia do Mundial bem gravada no álbum de memórias, o médio prepara-se agora, aos 21 anos, para viver a experiência na primeira pessoa. "Até hoje, vi todos os Mundiais no Uruguai com os meus amigos e a minha família e era sempre incrível. O que mais me lembro foi, precisamente, o jogo contra o Gana no Mundial 2010. E falei um bocadinho disso com o Fatawu. Foi incrível quando o [Luis] Suárez defendeu uma bola com a mão e, depois, [no desempate por penáltis] o Loco Abreu marcou à Panenka. Ficou-me marcado até hoje e todos os uruguaios se lembram desse jogo. Agora, poder fazer parte de um Mundial é algo fantástico, vou ter outra perspetiva e espero desfrutar também", acrescenta Ugarte, que chega ao Qatar motivado pela "oportunidade de jogar muito e em competições muito importantes na Europa" como a Liga dos Campeões. "Estou muito contente e confortável no Sporting e acho que também tenho dado uma boa imagem. Estou muito agradecido ao Sporting", sublinha.Certo de que Coates "foi, é e certamente será muito importante" na sua integração no Uruguai, Ugarte reconhece que "estar no Mundial é um sonho de criança." "Estou um bocado nervoso, mas muito entusiasmado", salienta."Acho que temos uma boa selecção, mas um Mundial é sempre muito competitivo. Portugal tem uma grande equipa e é candidato a passar, mas a Coreia do Sul e o Gana também são fortes, por isso é muito importante ganhar o primeiro jogo. É aí que está o foco", afirma, antecipando um duelo "muito especial e duro" com a Seleção Nacional, no dia 28. "Quero que Uruguai e Portugal passem à próxima fase. São só três jogos, por isso pode ser decisivo."