Ugarte e a mudança para Alvalade: «Estou entusiasmado porque o Sporting está na Champions»

Manuel Ugarte contou à rádio uruguaia '100% Deporte' que está muito entusiasmado com a mudança para Alvalade. O jogador, de 20 anos, que na última época vestiu a camisola do Famalicão, deve ser oficializado pelos leões depois da Supertaça.





"Sei que a negociação com o Sporting está muito avançada, mas não quero dizer que está fechada porque ainda não assinei. Um jogador nunca pode dizer que está feito até esse momento, mas penso que se vai resolver", contou o médio. "Estou entusiasmado porque o Sporting está na fase de grupo da Champions e posso somar minutos."O jogador contou também que já falou com Coates. "Quando ele soube dos rumores mandou-me uma mensagem e disse que estava disposto a ajudar-me. Dou-me muito bem com ele. Estou com muita esperança de poder assinar."Ugarte viu a primeira página dede ontem[Ugarte é leão]. "Sim, vi vi! E li a notícia", explicou.Depois, falou sobre a mudança. "O Famalicão está a investir bem. O Sporting é um clube grande, o campeão de Portugal. Ninguém tem dúvidas que na última época foi a melhor equipa em Portugal.À medida que jogava fui-me adaptando. Foi tudo muito rápido, tanto no Fénix como no Famalicão, fui-me sentindo cada vez melhor, mas nunca pensei que fosse algo tão rápido", frisou, considerando, depois, que a ida para Alvalade é "um passo enorme na carreira".Depois, falou sobre a seleção. "Tenho ilusão com isso. Sei que se trabalhar bem cá posso chegar a ter uma oportunidade. Uma coisa está relacionada com a outra. Tenho de me focar no meu futebol aqui."