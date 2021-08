Ugarte em Lisboa para assinar pelo Sporting e assistir ao jogo com o Vizela

Ugarte já está em Lisboa para rubricar contrato com o Sporting, válido até 2026 e com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, e deve assistir ao jogo com o Vizela, hoje, em Alvalade (20h15), apurou Record.





Está assim à vista o ponto final num longo processo negocial entre Sporting e Famalicão e, consequentemente, o desfecho aguardado quer por Rúben Amorim, que há muito tinha o jogador identificado, como pelo próprio Ugarte, que publicamente manifestara a sua vontade em rumar a Alvalade.Recorde-se que o Sporting vai pagar 6,5 milhões de euros por 50 por cento do passe do médio e pode adquirir até mais 30 por cento do seu passe, junto do Famalicão, quando Ugarte completar 90 jogos oficiais, por mais 6 milhões de euros.