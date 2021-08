Ugarte entusiasmado com nova aventura: «Sporting é o campeão de Portugal!»

Manuel Ugarte, médio de 20 anos que este defeso trocou o Sporting pelo Famalicão, aterrou esta segunda-feira no Uruguai para uma tripla jornada com a seleção celeste que pode promover a sua estreia absoluta naquele escalão. À chegada, mostrou-se entusiasmado, com essa possibilidade, mas também por estar noutro nível em Portugal.





"Ainda me custa a assimilar, mas estou muito contente por estar com a seleção principal", atirou aos jornalistas, no aeroporto, concretizando, depois, com a mudança: [O Famalicão e o Sporting] são dois patamares, cada um com os seus objetivos, mas todos te dão experiência e aprendizagem. Se este é mais importante? Sem dúvida. É o campeão de Portugal, com tudo o que implica. Mas estou tranquilo, na verdade, contente com esta vinda à seleção e foi como disse - ainda não percebi a dimensão que tem."Momento, ainda, para abordar o encontro com um futebolista do Real Madrid em escala, momento que o deixou... sem palavras."Encontrei o Fede Valverde na escala em Madrid, que me perguntou se estava bem e eu não sabia o que responder!", revelou. O próprio centrocampista dos blancos, já com 29 jogos pelo Uruguai, também falou sobre o médio leonino ao microfone da Rádio890: "Se tiver de ser utilizado, vai estar bem!".O Uruguai defronta o Peru, em Lima (dia 3 de setembro), recebendo depois a Bolívia (dia 5) e o Equador (dia 9), sempre em Montevideu.