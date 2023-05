Ugarte está de saída mas estende o tapete a Daniel Bragança: «O próximo ano é teu!»

O Sporting confirmou a renovação de Daniel Bragança até 2027, colocando um vídeo nas suas redes sociais rapidamente 'invadido' pelos seus colegas de plantel, um deles Ugarte, que está de saída, face às propostas quer de PSG que de Chelsea, ambas na casa dos 60 milhões de euros."O próximo ano é teu!", escreveu o internacional uruguaio, como quem estende ao 'sucessor' no meio-campo dos leões, como pode ver na imagem que ajuda a ilustrar esta peça.'Manu', recorde-se, despediu-se dos adeptos no final do Vizela-Sporting, embate onde acabou por não sair do banco.