Ugarte estreia-se nos convocados para a seleção do Uruguai

Manuel Ugarte, mais recente reforço do Sporting neste mercado de transferências, vai estrear-se em convocatórias para a seleção principal do Uruguai, revelou esta terça-feira Celso Otero, treinador-adjunto de Óscar Tabárez. "Fizemos uma pré-convocatória de 26 jogadores, mas vão estar todos convocados", atirou, em declarações citadas pela imprensa local.

O Uruguai irá defrontar o Peru, no próximo dia 2, no Estádio Nacional de Lima. Três dias depois, segue-se a Bolívia, no Estádio Campeón del Siglo, que também receberá o Uruguai-Equador, no dia 9 de setembro. Todos os duelos são a contar para a fase de qualificação para o Mundial'2022 do Qatar.

Além de Ugarte, também Sebástian Coates está entre os escolhidos de Óscar Tabárez.