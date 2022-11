Ugarte explica a evolução registada: «Deve-se muito ao funcionamento da equipa do Sporting»

Ugarte garante que a Academia se tornou a sua "segunda casa" e não tem dúvidas a sua evolução está diretamente ligada ao desempenho da formação leonina. "Estão a acontecer-me coisas incríveis e esta evolução também foi uma surpresa para mim. Creio que se deve ao funcionamento da equipa do Sporting pois o técnico sempre me pediu para recuperar mais bolas e sinto que melhorei nesse aspeto", afirmou o médio, ao programa 'Polideportivo' transmitido na Teledoce, onde comentou os registos estatísticos que alcançou na Champions."Foi uma surpresa muito bonita quando vi que tinha a melhor média de recuperações. Essas coisas são incríveis mas escapam-me...para mim a Champions sempre foi o topo e agora tenho a hipótese de disputar a competição. É um sonho, tal como o Mundial. É algo que ainda custa a digerir a um jovem de 21 anos pois o Uruguai é um país com 3 milhões de habitantes. Quero desfrutar e tentar jogar um pouco", disse.Apesar de estar satisfeito com o seu rendimento, o sul-americano reconheceu que ainda há pontos em que pode melhorar. "O selecionador Diego Alonso já me disse que há coisas em que posso melhorar pois no Sporting jogamos de maneira diferente. Tenho de olhar mais para trás, fazer as receções de forma orientada para fazer chegar a bola à frente. É algo que estou a tentar melhorar", acrescentou o médio ainda admitiu que não pensou num festejo caso marque no Qatar.