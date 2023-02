Ugarte falha primeira mão dos 'oitavos'

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Não há bela sem senão e o Sporting sai de Herning com o bilhete para os oitavos-de-final da Liga Europa, mas já com uma baixa confirmada. Isto porque Ugarte estava em risco de exclusão e viu o amarelo, aos 74’.No momento da admoestação, o médio foi logo chamado à atenção de forma veemente por Paulinho, que não gostou de vê-lo envolvido em picardias com o jogo resolvido. Amorim, que tirou o médio logo de seguida, também... deixou recado. "Temos de ser inteligentes. O Ugarte tem tido dificuldade nesta gestão e vai descansar", atirou sobre o atleta que também não defronta o Estoril pela mesma razão.