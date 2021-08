Ugarte já assinou contrato com o Sporting

Ugarte é, oficialmente, jogador do Sporting, sabe Record. O médio uruguaio, de 20 anos, assinou este sábado o contrato que o vai vincular a Alvalade durante as próximas cinco temporadas, ou seja até junho de 2026, com cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.





Como o nosso jornal adiantara na sua edição de sexta-feira, a apresentação do reforço, contratado ao Famalicão, está agendada para segunda-feira.Deste modo, a despeito de ainda necessitar de tempo para se ambientar às ideias de Rúben Amorim, o técnico conta com mais uma opção para a deslocação a Braga, no sábado, referente à 2ª jornada da Liga.