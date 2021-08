Ugarte já segue Sporting nas redes sociais

Um pormenor que, na verdade, é um... ‘pormaior’: Ugarte já segue o Sporting nas redes sociais, em concreto no Instagram, o que desta forma levanta o véu para o fumo branco nas longas negociações entre o Sporting e o Famalicão com vista à transferência do uruguaio para Alvalade. O médio de 20 anos deve rumar a Lisboa nas próximas horas e tem em aberto a possibilidade de assistir ao Sporting-Vizela, ainda que, sabe Record, não será realizada qualquer ‘cerimónia’ para a apresentação do reforço. Por esse motivo, e uma vez ultrapassados com sucesso os exames médicos, a oficialização deverá ser feita pelo clube nas suas redes sociais, já depois da partida.

Os leões, recorde-se, compram 50 por cento do passe de Ugarte por 6,5 M€ e podem adquirir mais 30% por 6 M€ quando cumprir 90 jogos oficiais.