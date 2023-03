Ugarte lesionado num polegar ao serviço da seleção uruguaia

Ugarte foi rendido ao intervalo do particular com a Coreia do Sul devido a uma lesão num polegares. O jogador já realizou os primeiros tratamentos, e será reavaliado quando chegar a Lisboa estando assim em dúvida para o jogo com o Santa Clara, no sábado, às 20h30.O médio e Coates foram titulares na vitória da seleção celeste frente à formação oriental (2-1), e o capitão leonino marcou mesmo o primeiro golo de cabeça, após um canto.