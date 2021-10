Ugarte: «Muito contente pelo golo mas mais pela vitória da equipa»

Ugarte estreou-se esta terça-feira a marcar com a camisola do Sporting ao fazer o 1-0 na vitória dos leões por 2-1 frente ao Famalicão.





"Estou muito contente pelo golo mas mais contente pela vitória da equipa. Tocou na bola, mas importante é que foi golo, foi um jogo difícil contra uma grande equipa", referiu, acrescentando: "Não festejei por respeito, foi a primeira equipa que joguei na Europa."Ugarte considerou que o Sporting merece o triunfo. "Eles fizeram golo no último minuto, mas o Sporting foi um justo vencedor. Agora é descansar e pensar no próximo jogo", frisou confiante que a equipa leonina vai estar na final four da Allianz Cup. "Falta um jogo, mas passo a passo e se Deus quiser, vamos conseguir", defendeu, mostrando-se "muito feliz por ter sido titular".Por fim, destacou que "Coates tem sido muito importante na adaptação desde o primeiro momento".