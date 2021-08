Ugarte: «Muito feliz pela minha estreia no Sporting»

Das palavras aos atos, Rúben Amorim traduziu em tempo de jogo os elogios a Manuel Ugarte em conferência de imprensa.





O médio uruguaio, de 20 anos, chegou no início da semana passada, treinou apenas cinco dias e foi de pronto convocado. No sábado, em Braga, substituiu João Palhinha aos 90’+2, instantes antes do golo que (re)lançou dúvidas sobre a vitória dos leões (2-1). “ Muito bom trabalho de toda a equipa para somar os 3 pontos. Pessoalmente, muito feliz pela minha estreia no Sporting”, escreveu Ugarte, na rede social Instagram, prometendo “continuar a trabalhar”.

O novo camisola 15 tem contado com a preciosa ajuda do compatriota e capitão, Coates, no sentido de acelerar a adaptação. “É melhor jogador do que eu pensava”, admitiu Amorim.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Manuel Ugarte (@ugartemanu)