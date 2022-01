Ugarte, o Busquets do Sporting que quer ficar muitos anos: «Oxalá!»

O mais recente episódio do podcast 'ADN de Leão', no ar desde as 19h06 desta quinta-feira, tem Manuel Ugarte como protagonista. Aos 20 anos e mostrando destreza no discurso, o médio uruguaio vincou o quão confortável se sente no Sporting, onde encontrou um grupo único e unido.





"Não me senti um ‘intruso’ [quando cheguei]. Fora do campo a equipa faz-te sentir muito bem. Dou-me bem com todos e isso dá confiança, mesmo em jogo", explicou o camisola 15 dos leões, que concretizou: "Estou sempre alerta [na luta por um lugar]. Além de que há o Bragança, o Palhinha e o Matheus [Nunes]. Sabia que estava pronto. Lesão do Palhinha? Claro que não celebrei… Aqui, no Sporting, o mais importante é que o Sporting ganhe. Foi aqui que mais senti isso. É o grupo que é mais pela equipa."Revelando que tem como referência de posição o culé Sergio Busquets - apesar de idolatrar Ronaldinho -, Ugarte terminou a conversa com Guilhermes Geirinhas 'prometendo' ficar muitos anos em Alvalade. O apresentador pediu-lhe precisamente isso a fechar o podcast, atirando o sul-americano: "Oxalá!".Ugarte ainda lembrou o 3-1 do Sporting ao Benfica na Luz, jogo onde se estreou a titular na Liga Bwin por lesão de Palhinha no jogo anterior, contra o Tondela. Como foi entrar num ambiente daqueles?"O jogo foi bom… Foi o meu primeiro jogo a titular na Liga. Eu bebo mate [chá], mas se bebes muito [contém cafeína]… Estava nervoso, mas com muita vontade. Não temos um plantel com muitos jogadores, portanto, jogam todos", sublinhou.